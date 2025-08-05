Tarım Faaliyetleri ve Projeleri Ele Alındı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Ahmet Sivri'nin yeni göreve başlayan İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil'i ziyaretinde, kentteki tarım faaliyetleri ve projeler ele alındı.

Ziyarette; merkez ve tüm ilçeleri kapsayan kırsal kalkınma politikaları, tarımsal üretimin güçlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, ayrıca Eskişehir'in sahip olduğu coğrafi, ekonomik ve demografik avantajlar ile çözüm bekleyen yapısal sorunları üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Yüksel Çil, Eskişehir'in sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, yerelden kalkınan güçlü bir üretim ve yaşam modeli oluşturmak adına tüm kurum ve paydaşlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Ahmet Sivri de, İl Müdürü Çil'e yeni görevinde başarılar dileyerek, Eskişehir için hayırlı olması temennisinde bulunarak her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti. - ESKİŞEHİR