Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı" - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı"

22.06.2022 15:49
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında "Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında "Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı" ifadelerini kullandı.

Bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında gelinen mevcut durumla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek bir siyasi parti genel başkanının Meclis grup toplantısında yaptığı konuşma hakkında şunları söyledi:

"Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu kadar önemli hazırlıklar yapmış, kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş bir Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu bakanlığın atmış olduğu adımları önemsizleştirmek, değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak siyasetin ahlakına asla uymayan, sığmayan hadiseler. Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını söylüyor olması gerçekten üzüntü vericidir. 20 uçak ve 55 helikopterimizin olduğunu defalarca açıkladık. Bu, orman yangınlarıyla mücadele eden insanların emeğine de saygısızlık, ülkeye de haksızlık."

Kirişci, ne yapılırsa yapılsın atılan adımların gölgelenemeyeceğini vurguladı.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

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Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınında incelemelerde bulundu Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınında incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı' - Son Dakika

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