Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor - Son Dakika
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Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor

20.04.2022 13:05
Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor

Tarsus Belediyesinin, bu yıl hayata geçirmeyi hedeflediği ve yapımı devam eden projeleri hızla ilerliyor.

Tarsus Belediyesinin, bu yıl hayata geçirmeyi hedeflediği ve yapımı devam eden projeleri hızla ilerliyor. Kentin kültür-sanat alanındaki önemli merkezlerinden biri olan ve yıllardır sorun yaşanan 75. Yıl Kültür Merkezinde devam eden çalışmaları inceleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kültür merkezinin yanında yeni bir projeyi daha hayata geçireceklerini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, yatırım yılı ilan ettikleri ve bu yıl içinde vatandaşların hizmetine sunacakları 75. Yıl Kültür Merkezi, Vuslat Düğün Salonu, Kent Meydanı, İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları ve diğer projeler için sahada incelemelerde bulundu. Başkan Bozdoğan'ın ilk durağı Berdan Nehri yanındaki düzenleme çalışmaları oldu. Peyzaj çalışmalarını inceleyen Bozdoğan, "Berdan Nehrinin gerdanlığını takıyoruz" dedi.

Bozdoğan'ın incelemelerde bulunduğu İsmetpaşa Mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları da son hızla devam ediyor. Kentin birçok mahallesinde başlayacak olan dönüşüm hareketi ile Tarsus'un çehresinin değişmesi ve halka konforlu bir yaşam sunulması hedefleniyor.

Yıllardır çeşitli sorunlar sebebi ile çalışmaların devam ettiği 75. Yıl Kültür Merkezinde de inceleme yapan Bozdoğan, "Kültürün ve sanatın başkenti Tarsus'a hak ettiği unvanları tek tek teslim edeceğiz" diye konuştu.

Tarsus Belediyesi tarafından yapılan bir diğer proje ise 75. Yıl Kültür Merkezinin yanında bulunan arazide başlıyor. Alanda hayata geçmesi planlanan proje çok yakında vatandaşlarla paylaşılacak. Öte yandan, Vuslat Düğün Salonunun bulunduğu alanda yapılması planlanan Kent Meydanı projesi de meyvelerini vermeye başladı. Bozdoğan, kente layık bir kent meydanı kazandırmak için çalışmalara son hızla devam ettiklerini söyledi.

2022 Yatırım Yılı projelerini vatandaşlarla buluşturmak için sabırsızlandığını ifade eden Başkan Bozdoğan, "Birlikte yürüdüğümüz, birlikte çalıştığımız, birlikte ürettiğimiz projelerin yanı sıra dolu dolu geçecek olan 2022 yılında vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve kentimizin her alanda projelerimiz ile taçlanması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor
Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor
Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor
Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor
Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor
Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor
Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor

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geri dönüşüm, Yatırım, Tarsus, Düğün, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tarsus'ta projeler hızla ilerliyor - Son Dakika


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