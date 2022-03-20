Tayvan, ABD'den JASSM füzeleri almayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tayvan, ABD'den JASSM füzeleri almayı hedefliyor

20.03.2022 08:13
Tayvan, ABD'den JASSM füzeleri almayı hedefliyor

Tayvan Savunma Bakanı Yardımcısı Alex Po, ABD'den alınması planlanan AGM 158 serisi JASSM füzeler ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, füzelerin alımına ilişkin son aşamaya gelmediklerini ama görüşmelerde mesafe kaydettiklerini duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanı Yardımcısı Alex Po, ABD'den alınması planlanan AGM 158 serisi JASSM füzeler ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, füzelerin alımına ilişkin son aşamaya gelmediklerini ama görüşmelerde mesafe kaydettiklerini duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanı Yardımcısı Alex Po yaptığı açıklamada, ABD'den alınması planlanan AGM 158 serisi JASSM füzelerine ilişkin gelinen noktaya değinerek, JASSM füzelerinin alımına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Tayvan Savunma Komitesi'nin düzenli yaptığı görüşmelerde Tayvan Demokratik Gelişim Partisi millet meclisi üyesi Chao Tien Lin'in sorduğu füzelerle ilgili soruyu yanıtlayan Po, füzelerin alımına ilişkin son aşamaya gelmediklerini, fakat görüşmelerde mesafe kaydettiklerini ifade etti.

JASSM füzeleri 370 kilometre menzile sahip

Tayvan'ın almak istediği uzun menzilli havadan karaya ateşlenen JASSM füzeleri, radara yakalanmama yeteneğine ve 370 kilometre menzile sahip. Yaklaşık bin 21 kilogram ağırlığında ve toplam 454 kilogramlık zırh delici savaş başlığı taşıyabilen JASSM füzelerinin satışının tamamlaması halinde, Tayvan'ın yeni nesil F-16 tipi savaş uçaklarının uzun mesafeden kara hedeflerini vurma kabiliyetinin büyük ölçüde artacağı tahmin ediliyor. Tayvanlı uzmanlar, ABD'nin satmak istediği bu füzeler, Tayvan'ın asimetrik savaş gücüne büyük katkı sağlayacağı ve askeri eğitim, lojistik ve savaş alanı planlaması gibi konularla beraber ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan Tayvan, JASSM füzelerini ABD'nin eski Başkanı Donald Trump yönetiminde de almaya çalışmış ama net bir sonuç çıkmamıştı. JASSM füzelerinin 158 B modelleri, bin kilometre menzile kadar hedefleri vurabilme yeteneğine sahipken, Tayvan'ın ABD'den 100 den fazla füze almak için 1 milyar dolarlık bütçe hazırladığı ifade ediliyor. - TAİPEİ

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan'ın da katıldığı ABD'deki 'Kızıl Bayrak' tatbikatı sona erdi Suudi Arabistan'ın da katıldığı ABD'deki 'Kızıl Bayrak' tatbikatı sona erdi Son dakika haber: Şi ile Biden'ın çevrim içi görüşmesinin gündemi Ukrayna'daki savaş ve Tayvan oldu Son dakika haber: Şi ile Biden'ın çevrim içi görüşmesinin gündemi Ukrayna'daki savaş ve Tayvan oldu

Demokratik Gelişim Partisi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Tayvan, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tayvan, ABD'den JASSM füzeleri almayı hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
08:08 Ukrayna'nın limanlara döşediği mayınlarla ilgili Rusya: İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabilir
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 08:20:44. #1.12#
SON DAKİKA: Tayvan, ABD'den JASSM füzeleri almayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement