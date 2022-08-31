"Ülkelerimiz arasında dostluk ve kardeşlik zemini üzerinde gelişen ilişkilerimizin müşterek gayretlerimizle yoğunlaştıracağımız parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla daha da zenginleşeceğine inanıyorum. Bu minvalde, ekim ayında ülkenize gerçekleştirmeyi planladığım ziyaretin söz konusu ilişkilere ivme kazandıracağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Malezya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, Malezya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

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