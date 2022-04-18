TBMM Başkanı Şentop gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop gazetecilerle buluştu

18.04.2022 21:02
TBMM Başkanı Şentop gazetecilerle buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Savaşımız esnasında adeta bir 'basın savaşı' da yaşanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Savaşımız esnasında adeta bir 'basın savaşı' da yaşanmıştır. Esasen bu dönem İstanbul eksenli mütareke basınının büyük milletimizi yok olmuş, çaresiz göstermeye çalışan yalan haberleriyle, Ankara merkezli Anadolu basınının milletimizin istiklale yönelik kararlı iradesini duyuran gerçek haberlerinin savaşıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Tören Salonu'nda gazetecilerle buluştu. Şentop, Ankara gündeminin millet tarafından yakından takip edildiğini belirterek, "Sizler de Ankara gündemini ve burada meydana gelen gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde milletimizin bilgisine arz ediyorsunuz. Göreviniz son derece kutsal ve önemli. Bu söylediğim husus nezaketen söylenmiş değildir; bizatihi gerçekliğini tarihi olaylar ve gelişmelerle ispatlamış bir mevzudur. Basınımızın İstiklal Savaşı sırasında Anadolu ve Ankara'daki, hatta Meclisimizdeki gelişmeleri doğru ve cesaretle yazması, yayınlaması neticesinde bu milletin 'Ya istiklal ya ölüm' nidasının bütün dünyada nasıl yankılandığını unutmak mümkün değildir. İstiklal Savaşımız esnasında adeta bir 'basın savaşı' da yaşanmıştır. Esasen bu dönem İstanbul eksenli mütareke basınının büyük milletimizi yok olmuş, çaresiz göstermeye çalışan yalan haberleriyle, Ankara merkezli Anadolu basınının milletimizin istiklale yönelik kararlı iradesini duyuran gerçek haberlerinin savaşıdır" dedi.

Mütareke basınının işgalci emperyalistlerin yalan propagandalarını sözde "haber", "makale" olarak pazarlayıp milletin istiklalden ümidini kesmesi için gösterdiği çabaya karşın Anadolu'daki basın emekçilerinin milletin sesi olarak verdikleri mücadeleyi "savaş" kelimesi dışında izah etmenin mümkün olmadığını belirten Şentop, "Mehmetçik cephede, tüfeğiyle, kanıyla, canıyla savaşırken basın mensuplarımız da hiç şüphesiz kalemleriyle, gazetecilik namuslarıyla düşmana ve onun sesi olan mütareke basınına karşı savaştılar. Basın mensuplarının yaptıkları görevin ehemmiyetini daha yakın zamanda 15 Temmuz darbe teşebbüsü esnasında da yaşadık. Darbecilerin tankla, helikopterlerle basın kurumlarına operasyonlar düzenledikleri, yalan haberlerle bu milletin iradesini kırmaya çalıştıkları o meşum gecede cesur gazetecilerin, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletin iradesini temsil eden siyasetçilerin sesi olmaları ve buna binaen milletimizin demokrasiye ve iradesine gösterdiği yüksek bağlılık sayesinde darbe teşebbüsü akamete uğratılmıştır. Bu bakımdan milletimizin seçtiği siyasetçilerle arasındaki doğru haber alışverişinin kaynağı sizlersiniz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Mustafa Şentop, İstanbul, Ankara, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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