TBMM Başkanı Şentop'tan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesine taziye telefonu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesine taziye telefonu

23.06.2022 17:47
TBMM Başkanı Şentop'tan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesine taziye telefonu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesini arayarak taziyede bulundu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesini arayarak taziyede bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ilim, irşad ve tebliğe vakfeyleyerek binlerce talebe yetiştiren, manevi önderlerimizden muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.TBMM Başkanı Şentop, vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nu da arayarak taziye dileklerini iletti. Şentop, Ahmet Ustaosmanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde sabır ve metanet dileğinde bulundu.


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Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesine taziye telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesine taziye telefonu - Son Dakika
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