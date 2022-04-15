TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesinin, kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Ramazanda Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara İsrail güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahalenin asla kabul edilemez olduğunu kaydeden Şentop, "Masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum. İsrail, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkına saldırılarına derhal son vermelidir." ifadelerini kullandı.