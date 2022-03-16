TBMM Başkanı Şentop, Polonya Senatosu Başkanı Grodzki ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ukrayna kaynaklı büyük ve hızlı göç dalgası karşısında Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir ve bu konuda daima yanınızdayız." dedi.

Şentop, görüşmede, Polonya ile 2009 yılında başlatılan stratejik ortaklığın önemini vurgulayarak 2022 yılının ikinci yarısında düzenlenmesi planlanan Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya ziyareti sırasında gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Ayrıca, Türkiye-Romanya-Polonya üçlü işbirliği süreci çerçevesinde, bu yıl, Dışişleri Bakanları toplantısıyla ilk zirveye ev sahipliği yapmayı düşündüklerini aktaran Şentop, bu üçlü işbirliği sürecinin Meclis Başkanları düzeyindeki ilk toplantısını da gelecek yıl Türkiye'de gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan krizin bir an önce sona ermesi yönündeki temennisini dile getiren Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

" Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve asla kabul edilemez. Saldırılara derhal son verilmesi için Rusya nezdinde ilk günden beri girişimlerde bulunuyoruz. Bu savaşın kazananının olmayacağını, aksine kaybedenin halklar olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Hepimizin önceliği akan kanın, gözyaşının, yıkımın durdurulması olmasıdır. Bunun için öncelikle insani bir ateşkesin ve akabinde kapsamlı ateşkesin sağlanması gerekmektedir. Savaşın devam ettiği bir ortamda tarafları Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya getiren Antalya'daki 10 Mart toplantısı, diplomasi adına bir başarıdır. Önemli bir başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde de bu tür toplantılara ev sahipliği yapmaya hazırız. Diğer yandan Belarus'ta yürütülen müzakereleri de destekliyoruz. Yegane hedefimiz, barışın yeniden tesisidir."

Gelişmelere paralel olarak Türkiye tarafından Ukrayna'ya ve Ukraynalı mültecileri ağırlayan komşu ülkelere 50'yi aşkın tırla insani yardım gerçekleştirildiğini hatırlatan Şentop, bu yardımların devam edeceği vurguladı.

Özellikle tahliyeler ve insani yardımlar bağlamında hava koridorunun bir kısmının açık tutulmasının faydasına işaret eden TBMM Başkanı Şentop, "Krizin, büyük bir göç dalgasını da tetiklediğine şahit oluyoruz. Son yıllarda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak emin olun ki Ukrayna kaynaklı büyük ve hızlı göç dalgası karşısında Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir ve bu konuda daima yanınızda olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki de Türkiye'nin barış müzakerelerindeki rolünü takdir ettiklerini belirterek "Polonya olarak, şahsım ve senato adına barış adına yapılan her tür görüşmeye seve seve katılacağım" dedi.