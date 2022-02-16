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TBMM Başkanı Şentop, Rumeli ve Balkan Dernek Başkanları ve kanaat önderlerini kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Rumeli ve Balkan Dernek Başkanları ve kanaat önderlerini kabul etti

16.02.2022 20:00
TBMM Başkanı Şentop, Rumeli ve Balkan Dernek Başkanları ve kanaat önderlerini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli ve Balkan Dernek Başkanları ve kanaat önderlerini kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli ve Balkan Dernek Başkanları ve kanaat önderlerini kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli ve Balkan Dernek Başkanları'nın TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Şentop, BASAM Başkanı 24. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait ve beraberinde 52 dernek başkanı ve kanaat önderlerini kabul etti. Kendisinin de Rumeli kökenli bir aileden geldiğini belirten Şentop, Rumeli ve Balkanlardan Anadolu'ya yaşanan göçün büyük travmaları barındırdığını, ancak büyük bir kültürel zenginliği de bu vatan topraklarına taşıdığını kaydetti. Meclis Başkanı Şentop, sivil toplum örgütlenmelerinde etkin olunması temennisini dile getirirken, Rumeli ve Balkan camiasının devlet, vatan ve istiklal kavramlarının mahiyetini çok derinden bilen bir kültüre sahip olduğunu belirterek birlikteliğin önemine işaret etti. - ANKARA

TBMM Başkanı Şentop, Rumeli ve Balkan Dernek Başkanları ve kanaat önderlerini kabul etti

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Mustafa Şentop, Rumeli, Tören, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Rumeli ve Balkan Dernek Başkanları ve kanaat önderlerini kabul etti - Son Dakika


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