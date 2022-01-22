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Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'tan, hastanede fenalaştığı anlar sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit'e destek telefonu - Son Dakika

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'tan, hastanede fenalaştığı anlar sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit'e destek telefonu

22.01.2022 16:12
Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'tan, hastanede fenalaştığı anlar sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit'e destek telefonu

Son dakika haberler: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da hastanede fenalaştığı anın görüntüleri hastane başhekiminin sekreteri tarafından sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da hastanede fenalaştığı anın görüntüleri hastane başhekiminin sekreteri tarafından sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit ile görüştü.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinden döner dönmez, sosyal medyada paylaşılmasından dolayı üzüntü duyduğu görüntüler nedeniyle Giresun'un Doğankent ilçesinde yaşayan Hasan Macit ile telefon ile görüştü. Şentop, 75 yaşındaki Hasan Macit'e geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajı verdi.

Yapılan muamelenin, sağlık çalışanına yakışmayan bir davranış olduğunu, konuyla ilgili takibin yetkililer tarafından yapıldığını kaydeden Meclis Başkanı Şentop, "İnsanlık hali. Hepimiz yaşlanacağız, yaşlıyız, hepimiz hastalanacağız, hastalanıyoruz. Dolayısıyla bu konuda herkesin daha çok bir hassasiyetle hareket etmesi gerekir. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Biz de takip edeceğiz sağlıkla ilgili gelişmelerini inşallah. Allah'a emanet ol." ifadelerini kullandı.

Hasan Macit de Şentop ile konuşmasında devletin kendisine destek verdiğini ve Tıp Fakültesi Hastanesi dahil olmak üzere 5-6 ameliyatının yapıldığını anlattı.

Son olarak damağından ameliyat olan Hasan Macit'in ameliyatıyla ilgili gelişmeler ve sağlık durumunun Meclis Başkanı Şentop tarafından da takip edileceği belirtildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri olan Gülsen K, Hasan Macit'in koltukta fenalaşarak acı çektiği anları kayda alıp, sosyal medyada şarkı ekleyerek paylaşmıştı. Büyük tepki çeken paylaşım sonrası Gülsen K. görevden alınarak hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mustafa Şentop, Hasan Macit, Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'tan, hastanede fenalaştığı anlar sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit'e destek telefonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'tan, hastanede fenalaştığı anlar sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit'e destek telefonu - Son Dakika
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