TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Günleri'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Günleri'nin açılışına katıldı

26.05.2022 15:59
TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Günleri'nin açılışına katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılış törenine katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılış törenine katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkent Millet Bahçesi AKM'de düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılış törenine katıldı. Törene Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, milletvekilleri, davetliler ve vatandaşlar iştirak etti. TBMM Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ve protokol katılımcıları kurdele keserek Trabzon Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

"Trabzon Günleri'nin Ankara'da yapılıyor olması çok sevindirici"

TBMM Başkanı Şentop, korona virüs önlemlerinin azalmasıyla vatandaşların birbiriyle sarılabildiğini, muhabbet edebildiğini hatırlatarak, "Bu münasebetle böyle güzel bir ortamda Trabzon Günleri'nin Ankara'da yapılıyor olması çok sevindirici, memnuniyet verici. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Trabzon'u, Trabzonluları hepimiz biliyoruz. Ama burada Trabzon'a dair kültürel unsurları daha yakından görebilmek, Ankaralıların Trabzon'a gitmeden Trabzon'un buraya gelmesi suretiyle bunları burada müşahede etmelerine imkan verecek. Burada yapılan çalışmalar, hazırlıklar bunu gösteriyor" dedi.

Bakan Soylu ise Trabzon Günleri'nin hayırlı olmasını diledi.

Bugün başlayan Trabzon Günleri, 29 Mayıs Pazar gününe kadar Başkent Millet Bahçesi AKM'de ziyaretçilerini bekliyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Mustafa Şentop, Türkiye, Trabzon, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Günleri'nin açılışına katıldı - Son Dakika


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