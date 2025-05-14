TBMM Dilekçe Komisyonu\'na 18 bin 949 başvuru yapıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, komisyona e-dilekçe sistemi üzerinden posta, elden, faks ya da milletvekilleriyle kurumlar üzerinden dilekçeler geldiğini belirterek, "28'inci Yasama Dönemi'nde Komisyonumuza gelen toplam başvuru sayısı 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 18 bin 949'a ulaşmış bulunmaktadır" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararlarını görüşmek üzere AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Karamık, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i anarak, "Merhum Sırrı Süreyya Önder'in özellikle son dönemde büyük emek verdiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi, ülkemizin huzuruna, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Bu hedefe Allah'ın izniyle ulaşacağımıza da yürekten inanıyorum. Bu minvalde PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararını açıklaması, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayıp Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye Süreci'nin önemli bir aşamaya geldiğini de göstermektedir. Sürecin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde ilerlemesi için devlet kurumlarımızın gerekli tüm önlemleri alacağına, atılacak adımların titizlikle ve şeffaflıkla gerçekleşeceğine inanıyorum. Sürecin ülkemiz ve bölgemiz adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KANUNUN DİLEKÇEDE BULUNMASINI ZORUNLU GÖRDÜĞÜ ŞARTLARI TAŞIMAYANLAR GÖRÜŞÜLMÜYOR'

Komisyonun anayasal dilekçe hakkının kullanılması kapsamında, vatandaşlardan gelen dilekçeleri incelediklerini kaydeden Karamık, "Komisyonumuza başta e-dilekçe sistemi olmak üzere posta, elden, faks ya da milletvekilleriyle kurumlar üzerinden dilekçeler gelmektedir. 28'inci Yasama Dönemi'nde Komisyonumuza gelen toplam başvuru sayısı 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 18 bin 949'a ulaşmış bulunmaktadır. Komisyonumuza gelen dilekçeleri TBMM İçtüzüğünün 116'ncı maddesinde belirtilen hükümler kapsamında öncelikle Komisyonumuzun Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Katibinden oluşan Başkanlık Divanı marifetiyle inceleniyor. Burada belli bir konuyu ihtiva etmeyen, yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan veya haklarında bu merciler tarafından verilmiş bir karar bulunan, yetkili idari makamlarca verilen kesin cevap suretini ihtiva etmeyen, kanunun dilekçede bulunmasını zorunlu gördüğü şartlardan herhangi birini taşımayan dilekçelerin görüşülemeyeceğini karara bağlamaktayız" diye konuştu.

'16 BİN DİLEKÇE HAKKINDA 9 BİN 46 KARAR ALINDI'

Karamık ayrıca, 18 Temmuz 2023 tarihinden bu yana 25 Başkanlık Divanı toplantısı yapıldığını ve halihazırda 16 bin 928 dilekçe hakkında 9 bin 46 kararın alındığını söyledi.