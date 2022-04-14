TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanun teklifi kabul edildi

14.04.2022 19:19
TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurul'da kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

Türkiye ile Özbekistan Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime İlişkin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Zambiya Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Sırbistan Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Sırbistan Arasında Ortak Devriye Polis Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Güney Sudan Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Somali Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile KKTC Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin KKTC'de Eğitim- Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi 19 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin bir kanun teklifi görüşüldü TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin bir kanun teklifi görüşüldü TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu

Özbekistan, Araştırma, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika


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