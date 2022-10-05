Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 2 yeni üye seçti - Son Dakika
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Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 2 yeni üye seçti

05.10.2022 19:32
Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 2 yeni üye seçti

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki yeni üye seçimi gerçekleştirildi.

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki yeni üye seçimi gerçekleştirildi.

Genel Kurulda partilerin grup önerilerinin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulundan boşalan iki üyenin yerine belirlenecek isimler için seçime geçildi.

AK Parti grubu, kendisine düşen iki üyenin belirlenmesi için İsmail Aydın, Recep Keskin, Ümit Kocadaş, ve Mikail Öğürtay'ı aday olarak gösterdi.

Gizli oylama ile yapılan seçimde Recep Keskin ve İsmail Aydın kurulun yeni üyeleri oldu.

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TBMM'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 yeni üye seçildi TBMM'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 yeni üye seçildi
Kaynak: AA

İsmail Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 2 yeni üye seçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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