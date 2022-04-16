TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana'da konuştu - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana'da konuştu

16.04.2022 15:09

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "uyuşturucu, terör, kadın ve çocuk taciz suçlarına karışmamış tutuklular" için genel af çıkarılması için siyasi partilere çağrıda bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "uyuşturucu, terör, kadın ve çocuk taciz suçlarına karışmamış tutuklular" için genel af çıkarılması için siyasi partilere çağrıda bulundu.

Sarıgül, Osmaniye ziyareti için geldiği Adana Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, sorunları gerçekçi bir şekilde tespit etmek için Türkiye'nin birçok noktasını gezdiğini söyledi.

TDP olarak karalamak ve kötülemek için değil, çare bulmak için gezdiğini belirten Sarıgül, "Türkiye'mizin, siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarına çare bulacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Türkiye Değişim Partisi kadroları bilgili, becerikli, yetenekli ve Türkiye'mizin meselelerine her dakika ve her saniye çalışanlardan oluşmaktadır." diye konuştu.

Sarıgül, "uyuşturucu, terör, kadın ve çocuk taciz suçlarına karışmamış tutuklular" için genel af çıkarılması için siyasi partilere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Cezaevleri kapasitesinin çok çok üzerinde. Bayram öncesi bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum; gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım. Kardeşlik hukukunu, Türkiye'mizde bayram öncesi yeni baştan tesis edelim. Gelin bütün siyasi partiler oy kaygısı düşünmeden bu barışı hep birlikte sağlayalım."

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana'da konuştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana'da konuştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana'da konuştu

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana'da konuştu - Son Dakika


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