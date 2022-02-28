TDP Genel Başkanı Sarıgül 28 Şubat sürecini değerlendirdi - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül 28 Şubat sürecini değerlendirdi

28.02.2022 13:36

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Demokrasiye inanıyorsak, milli iradeye saygılıysak, 28 Şubat'ı doğru sorgulamamız, 28 Şubat'tan menfaat elde edenleri tek tek yargılamamız gerekir. Aksi takdirde, mağdurlar değişir ama mağduriyetler devam eder." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Demokrasiye inanıyorsak, milli iradeye saygılıysak, 28 Şubat'ı doğru sorgulamamız, 28 Şubat'tan menfaat elde edenleri tek tek yargılamamız gerekir. Aksi takdirde, mağdurlar değişir ama mağduriyetler devam eder." dedi.

Sarıgül, partisinin MYK toplantısı öncesinde, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat sürecini değerlendirdi.

Bütün darbeleri lanetleyerek, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ile darbelerde hayatını kaybeden, zarar gören, eziyet çekenleri rahmetle ve saygıyla anan Sarıgül, 28 Şubat'ı, "Türk demokrasi tarihi açısından utanç verici bir olay" olarak niteledi.

28 Şubat sürecinde, yüz binlerce insanın işsiz kaldığını, binlerce yurttaşın, eğitim, özlük, çalışma hakkını kaybettiğini belirten Sarıgül, bu dönemin bir ceza davasına konu edildiğini ve mahkemenin meşru bir hükümeti istifaya zorlamak için yapılanların bir "darbe" olduğuna hükmettiğini söyledi.

Mustafa Sarıgül, şunları kaydetti:

"Demokrasiye inanıyorsak, milli iradeye saygılıysak, 28 Şubat'ı doğru sorgulamamız, 28 Şubat'tan menfaat elde edenleri, tek tek yargılamamız gerekir. Aksi takdirde mağdurlar değişir ama mağduriyetler devam eder. 28 Şubat'ın defterini dürmek istiyorsanız gelin önce hesabını soralım. Ama bu hesabı herkesten soralım. 28 Şubat'ta rafa kalkan demokrasiyi raftan indirmek istiyorsanız gelin, rafa kaldırmak isteyeceklerin önünü keselim. 28 Şubat ile hesaplaşmak mı istiyorsunuz gelin, sadece askerlerden değil, askere tetikçilik yapanlardan da hesap soralım. Gelin, darbe dönemlerinde haksız mal edinen kişilerle ilgili bir araştırma yapalım."

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldiklerinde, medyanın özgür olacağını, askerlerin siyasete, siyasetin de kışlaya girmesine izin vermeyeceklerini, demokratik rejime aykırı her müdahaleye her şartta ve ne pahasına olursa olsun karşı çıkacaklarını da ifade etti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül 28 Şubat sürecini değerlendirdi
TDP Genel Başkanı Sarıgül 28 Şubat sürecini değerlendirdi
TDP Genel Başkanı Sarıgül 28 Şubat sürecini değerlendirdi

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, 28 Şubat, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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