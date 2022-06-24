TDP Genel Başkanı Sarıgül, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, gazetecilerle bir araya geldi

24.06.2022 13:50

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Parlamentoyu lütfen hemen toplantıya çağırın.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Parlamentoyu lütfen hemen toplantıya çağırın. İktidara şu konuda yetki verin, NATO üyesi 28 ülkenin Türkiye'deki mültecileri eşit oranda alması kaydıyla, Türkiye'mizin terörle ilgili endişelerinin giderilmesi şartıyla İsveç ve Finlandiya'ya NATO'ya girme izni verelim." dedi.

Partisinin Kilis İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya gelen Sarıgül, Pınar Gültekin davasında sanığa ağır tahrik indirimi uygulanmasının vicdanları sızlattığını belirterek, bu kararın istinaf mahkemesinden dönmesini beklediklerini söyledi.

Marmaris'te yanan ormanların ciğerleri yaktığını ifade eden Sarıgül, üzüntüsünü dile getirdi.

Sarıgül, bir gazetecinin asgari ücret zamlarına ilişkin sorusuna, "Asgari ücretin açlık sınırının üzerine gelmesini önemle arzu ediyoruz. Asgari ücret, 6 bin 500 liradan aşağı olmamalıdır. Emekli yurttaşlarımızın maaşları da mutlaka 4 bin 500 sınırına gelmelidir ki nefes alabilsinler." şeklinde yanıt verdi.

Parlamentoda grubu bulunan partilere seslenen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Parlamentoyu lütfen hemen toplantıya çağırın. NATO görüşmeleri önümüzdeki hafta yapılacak. İktidara şu konuda yetki verin, NATO üyesi 28 ülkenin Türkiye'deki mültecileri eşit oranda alması kaydıyla, Türkiye'mizin terörle ilgili endişelerinin giderilmesi şartıyla İsveç ve Finlandiya'ya NATO'ya girme izni verelim. Bu konuda hükümete tam yetki verelim ki hükümet NATO'da rahat etsin. Vereceğimiz tam yetki, NATO görüşmeleri esnasında hükümetin elini güçlendirecektir. Türkiye'de bulunan bütün mülteciler, 28 NATO ülkesine eşit olarak dağıtılmalıdır. Bunlar yapılmadığı takdirde NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın girişine kesinlikle onay vermeyelim. NATO ülkeleri bizdeki mültecileri alıp Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermiyorlarsa NATO'dan çıkmayı, NATO ve ABD üslerinin kapatılmasını dahi gündeme alalım. Böylece 6,5-7 milyon mülteciyi Türkiye topraklarına bırakan Avrupa rahat etmemeli. Nasıl Ukrayna'dan savaş münasebetiyle gelenleri eşit oranda aldıysa Türkiye'deki mültecileri de 28 NATO üyesi eşit olarak almalıdır."

YORUMLAR
500
AK Parti'li Kabaktepe, 'İstanbul Buluşmaları'nda gazetecilerle bir araya geldi AK Parti'li Kabaktepe, 'İstanbul Buluşmaları'nda gazetecilerle bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:45:50. #1.11#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement