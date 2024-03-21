Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Cemal Yeşilyurt Bulvarı\'nı ilçeye kazandıracak

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar, Tekkeköy ilçesi ile Kutlukent Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan Cemal Yeşilyurt Bulvarı'nı ilçeye kazandıracaklarını söyledi.
Tekkeköy ilçesi ile Kutlukent Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan 3,5 km uzunluğundaki Cemal Yeşilyurt Bulvarı ilçe belediyesi imkanlarıyla hayata geçirilecek. Başkan Togar projenin Kutlukent ile Tekkeköy'ü birbirine daha yakın kılacak, hayatı kolaylaştıracak bir bağlantı yolu olacağını belirtti.
İlçeye müjdeyi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy merkez ile Kutlukent bölgemizi birbirine bağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Cemal Yeşilyurt Bulvarımızı ilçemize kazandıracağız. 23 Nisan Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi içerisinden 13 metre genişliğinde mağaralara kadar tamamlayacağımız bulvarımız Tekkeköy'ün ikinci büyük alternatif bulvarı olacak. Bu projemizi yıl sonuna kadar bu ilçemize armağan edeceğiz ve bu iki yer arasında trafikte yaşanan tüm bu karışıklığı ortadan kaldırmış olacağız" dedi. - SAMSUN
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