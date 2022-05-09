Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar

09.05.2022 12:40
Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar

Ekonomik kriz nedeniyle marketlerin ve çiftçinin fiyat artışına sebep olarak gösterilmesine Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Çok geç bile kalındı fakat daha fazla gecikmeksizin, daha ağır travmalara sebep olunmadan bu mağduriyetler giderilmelidir." dedi.

Karar gazetesinde yer alan habere göre, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ekonomik kriz nedeniyle marketlerin ve çiftçinin fiyat artışına sebep olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Karamollaoğlu KHK ile görevlerinden ihraç edilen personellerin sorunlarına da değindi.

"ADALET, BİR İKDİDARIN GÖMLEĞİNİN İLK DÜĞMESİDİR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz nedeniyle iktidarın stokçuları ve parekende satış yapan marketleri sorumlu tutmasına tepki gösterdi. "Terziyi, mağazadaki tezgâhtarı, hatta pamuğu üreten çiftçiyi suçluyorlar!" diyen Karamollaoğlu, "Adalet, bir iktidarın tüm işlerinde gömleğin ilk düğmesidir; olmazsa olmazıdır!" dedi.

"ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADALETTE SINIFTA KALMIŞTIR"

Karamollaoğlu, ayrıca "Ne acıdır ki; ekonomi konusunda isminin hakkını veremeyen Adalet ve Kalkınma Partisi, adalette de sınıfta kalmıştır!" diye konuştu. "Sadece KHK meselesi dahi, adaletin nasıl örselendiğini gözler önüne sermeye yeter de artar!" diyen Karamollaoğlu, kamu personellerinin Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılmaya başlamasından bu yana 6 yıl geçtiğini belirterek, "6 yıldır iktidar, KHK'lıları görmezden geliyor; insanları işsizliğe ve çaresizliğe itiyor..." ifadelerini kullandı.

"EKMEKLE OYNAYANIN EKMEĞİYLE OYNANIR"

KHK'lılarla ilgili duruma tepki gösteren Karamollaoğlu, "Beraat etmiş, takipsizlik almış; "fakat ben seni almam, çünkü canım öyle istiyor." diyorlar... On binlerce insan, aileleriyle birlikte yüz binleri buluyor; 6 senedir horlanıyor, itiliyor, kalkılıyor... Yüzden fazla insan maalesef intihar etti, binden fazla insan çeşitli hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti, yine binlercesi de sağlığını kaybetti... Bir atasözümüz var; "ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır.." Bu insanların ekmekleri ve özgürlükleri ellerinden alındı, tüm kapılar suratlarına kapatıldı, bunun vebalini hiçbir insan kaldıramaz!" dedi.

"MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ"

Sözlerine devam eden Karamollaoğlu, "Artık yeter! Çok geç bile kalındı fakat daha fazla gecikmeksizin, daha ağır travmalara sebep olunmadan bu mağduriyetler giderilmelidir.

Biz bu konuda asla siyasi kazanç hesabı yapmayız; siz sebep oldunuz, siz düzeltin isteriz. Aksi halde zaten göreve geldiğimizde; ivedilikle bu konuya el atmak ve tüm mağduriyetleri gidermek bizim önceliğimiz olacaktır." ifadesine yer verdi.

Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
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