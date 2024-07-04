Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Temmuz Ayı 2. Birleşim Toplantısı Tamamlandı

Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Dönemi Temmuz Ayı 2. Birleşim Toplantısı tamamlandı. Toplam, 7 madde görüşüldü.
Şehitkamil Belediye Meclisi Toplantısı, Şehitkamil Belediye Meclisi Başkanvekili Nizamettin Özseven yönetiminde gerçekleşti. Yapılan yoklamanın ardından gündemdeki 7 madde görüşüldü. Görüşülen 7 madde, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkanvekili Nizamettin Özseven, bir dahaki meclis toplantısının 5 Ağustos Pazartesi 2024 tarihinde yapılacağını duyurdu ve birleşimi kapattı. - GAZİANTEP
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