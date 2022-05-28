Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı - Son Dakika
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Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

28.05.2022 21:56

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Tiflis Televizyon Kulesi ve Barış Köprüsü 28 Mayıs Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 104'ncü yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Tiflis Televizyon Kulesi ve Barış Köprüsü 28 Mayıs Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 104'ncü yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mtatsminda tepesinde yer alan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Televizyon Kulesi, Gürcistan hükümeti ve Tiflis Belediye Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 104. yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kulenin yanı sıra Tiflis'in en önemli sembollerinden biri olan Barış Köprüsü'de Azerbaycan Bayrağının renkleriyle donatılırken, ışıklandırmalar Tiflis halkı ve ülkedeki çok sayıda turist tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

(İlkin Hüseynov/İHA)

Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı - Son Dakika


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