Tıp Bayramı'nda Gül Hediye

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Meclis Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktorlara gül hediye etti.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti. Başhekim Hüseyin Arslan ile birlikte doktorlara gül veren Uzun, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Uzun, Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Sağlık çalışanlarının fedakarlığını ifade edebilecek kelime bulmak zordur. Bizler bu bilinçle kendi hastanemizde çalışan sağlık çalışanlarımızın bu fedakarlıklarını karşılayabilecek, onları bir nebze olsun rahatlatabilecek, çalışma ortamlarını kolaylaştırabilecek enstrümanları devfreye almak mecburiyetinde hissediyoruz" dedi. - ANKARA