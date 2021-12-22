Tokat Belediye Başkanından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu Melikgazi'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyeler olarak tecrübe paylaşımı ve proje konusunda istişarelerimiz oluyor. Karşılıklı olarak tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Birbirimize destekler sağlayarak şehirlerimiz ve ülkemizin gelişmesi için birlikte çalışmalarımız olacak. Eyüp Başkanımıza ve Sayın Kaymakamımız Bülent Karacan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

Belediyeler arasında da paylaşım ve işbirliği yapmak istediklerini belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da, "Bizler inanıyoruz ki birlikte çok güzel işlere imza atılacaktır. Hep beraber, el ele kol kola güzel ülkemiz için güzel hizmetler yapıyoruz. Örnek ve referans bir belediye olan Melikgazi'nin çalışmaları takdire şayan. Mustafa Başkanımıza ve ekibine bu güzel hizmetler için ve bugünkü misafirperverliği için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ