Topaloğlu: "Gün onların günü" - Son Dakika
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Topaloğlu: "Gün onların günü"

22.04.2022 12:36
Topaloğlu: "Gün onların günü"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun konuğu olan Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden Ahmet Umut Gören, makam koltuğuna oturmanın heyecanını yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun konuğu olan Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden Ahmet Umut Gören, makam koltuğuna oturmanın heyecanını yaşadı.

Okul Müdürü Sedat Yiğiter ve sınıf öğretmeni ile birlikte Başkan Topaloğlu'na ziyarette bulunan çocuklar, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na istek ve önerilerde bulundu. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Gün onların günü. Gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir bayram hediye ederek onurlandırdığı ve güvendiği, bizlerin de onun izinden giderek geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın günü. Bu vesileyle bir kez daha tüm çocuklarımızın vatanımıza ve milletimize bağlı yetişmesini, aydınlık, başarı dolu, mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum" dedi.

Makam koltuğuna oturmanın heyecanını yaşayan miniklerin bayramını kutlayan Başkan Topaloğlu onlara hediye takdim etti. - SAMSUN

Topaloğlu: Gün onların günü
Topaloğlu: Gün onların günü
Topaloğlu: Gün onların günü
Topaloğlu: Gün onların günü

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Ulusal Egemenlik, Osman Topaloğlu, 23 Nisan, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Topaloğlu: 'Gün onların günü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Topaloğlu: "Gün onların günü" - Son Dakika
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