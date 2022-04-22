Topaloğlu: "Gün onların günü" - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun konuğu olan Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden Ahmet Umut Gören, makam koltuğuna oturmanın heyecanını yaşadı.

Okul Müdürü Sedat Yiğiter ve sınıf öğretmeni ile birlikte Başkan Topaloğlu'na ziyarette bulunan çocuklar, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na istek ve önerilerde bulundu. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Gün onların günü. Gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir bayram hediye ederek onurlandırdığı ve güvendiği, bizlerin de onun izinden giderek geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın günü. Bu vesileyle bir kez daha tüm çocuklarımızın vatanımıza ve milletimize bağlı yetişmesini, aydınlık, başarı dolu, mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum" dedi.

Makam koltuğuna oturmanın heyecanını yaşayan miniklerin bayramını kutlayan Başkan Topaloğlu onlara hediye takdim etti. - SAMSUN