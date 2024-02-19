Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, seçim çalışmalarını sürdürüyor

İYİ Parti'den yeniden aday gösterilen Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, seçim çalışmaları kapsamında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bıyık, Tandırlı ve Maden mahallelerinde seçim çalışmalarını sürdürdü ve ilçeye huzur ve siyasi bir üslup getirdiklerini belirtti.

19.02.2024 14:28  Güncelleme: 14:31
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Trabzon'un Yomra ilçesinde İYİ Parti'den yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, seçim çalışmaları çerçevesinde ilçe sakinleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Sık sık esnafla, genç yaşlı, kadın erkek tüm Yomralılar ile bir araya gelen Başkan Bıyık, Tandırlı ve Maden mahallelerinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Bıyık, ilçeye huzur ve siyasi bir üslup getirdiklerini söyledi.

Seçim süreçlerinde dolaşırken bugüne kadar siyasal propaganda yapmadığını dile getiren Bıyık, "Seçim zamanıdır, buraya aday arkadaşlarımız gelecek. Seçim süreçlerinde dolaşırken bugüne kadar siyasal bir propaganda yapmadım. Hiçbir aday arkadaşımızla ilgili olumsuz ifadeler kullanmadım ve siyasi parti propagandası da yapmıyorum. Kendi adımıza beş yıllık süre zarfında gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin karşılığında oy istiyoruz. Arkadaşlarımız bu bölgelere gelecek, diğer mahallelere gidip yapacaklarını anlatıp oy isteyecekler. Hiçbir aday arkadaşımız için olumsuz cümle kullanmıyoruz ve bulunduğumuz ortamda böyle ifadelerin kullanılmasına izin vermiyoruz. Burada güzel, düzgün bir seçim atmosferi oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlçeye huzur ve siyasi bir üslup getirdiğimizi düşünüyorum. Bu süreci umarım hep birlikte aşarız. Çünkü seçim süreçlerinde oluşan kırgınlıklar, dargınlıklar, küskünlükler kolayca geçmiyor. İki veya üç kişinin yarışmasının milletin birbirine düşmesine ve küs olmasına sebep olmasını istemiyoruz. Bu nedenle kahvehane sohbetleri ziyaretlerimizde siyasal anlamda diğer aday arkadaşlarımızla ilgili hiçbir şey söylemiyoruz ve kimseye de söylettirmiyoruz. Biz yapacaklarımızı anlatacağız, onlar da yapacaklarını anlatacaktır. Günün sonunda vatandaşımızın vereceği karar başımızın üstündedir. Bizi seçerse görevimize beş yılda devam ederiz. Eğer başka bir arkadaşımızı seçerlerse, makamı teslim eder kendi hayatımıza devam ederiz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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