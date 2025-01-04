Trump'ın Ceza Duruşması 10 Ocak'ta - Son Dakika
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Politika

Trump'ın Ceza Duruşması 10 Ocak'ta

Trump\'ın Ceza Duruşması 10 Ocak\'ta

Yargıç Merchan, Trump'ın 'sus payı' davasındaki cezasının 10 Ocak'ta verileceğini açıkladı.

04.01.2025 09:46
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ABD'de New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın "sus payı" davasındaki cezasının 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada verileceğini açıkladı.

ABD'de 20 Ocak'ta yeniden başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın "sus payı" davasında sona gelindi. New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, Trump'ın alacağı cezanın 10 Ocak'ta yerel saat 09.30'da yapılacak duruşmada belli olacağını açıkladı. Yargıç Merchan, Trump'ın ceza duruşmasına şahsen veya uzaktan katılabileceğini belirtti. Merchan, Trump'a hapis cezası, denetimli serbestlik veya para cezası vermeyeceğini, bunun yerine "koşullu tahliye" vereceğini işaret etti.

Yargıç Merchan, geçtiğimiz Kasım ayında davanın karar duruşmasını süresiz olarak ertelemişti.

Sus payı davası

Trump, ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla yargılandığı davada 31 Mayıs 2024 tarihinde 12 kişilik jüri tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Bir ceza yargılamasında jüri tarafından suçlu bulunan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçen Trump, cezasının açıklamasının ardından kararı temyize götüreceğine açıklamıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'ın Ceza Duruşması 10 Ocak'ta - Son Dakika

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