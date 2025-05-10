Trump\'tan göçmenlere ücretsiz uçuş kararı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki göçmenlerin 'ABD dışına ücretsiz uçuş' yapmalarına izin veren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Karar kapsamında ABD'yi 'kalıcı olarak' terk eden göçmenlere sağlanan tüm uçuşların Federal Hükümet tarafından finanse edileceği, ülkeyi gönüllü ve kalıcı olarak terk eden herkese 'çıkış ikramiyesi' sağlanacağı bildirildi. Trump açıklamasında, "Bugün, ilk kendi kendini sınır dışı etme programını başlatmak için bir Yürütme Emri imzaladım. Amerika'da kalan kaçak göçmenler, yalnızca bizim takdirimize bağlı bir yerde ve şekilde ani sınır dışı edilme de dahil olmak üzere cezalarla karşı karşıyadır. Tüm yabancılara: hemen şimdi ücretsiz uçuşunuzu ayarlayın" dedi.