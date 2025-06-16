Trump\'tan Göçmenlere Yönelik Sınır Dışı Emri

ABD Başkanı Donald Trump'ın, göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı çabalarının yoğunlaştırılması emri verdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, başta Los Angeles olmak üzere büyük şehirlerde yönetimin göçmen politikalarını eleştirmek için yapılan gösterilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) 'tarihte düzensiz göçmenlere yönelik en büyük toplu sınır dışı operasyonunu' düzenlediğini belirterek, "Hiçbir şey bizi görevimizi yapmaktan alıkoyamaz" ifadesini kullandı.

Los Angeles, Chicago ile New York gibi kentlerde düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı çabalarının yoğunlaşması gerektiğini vurgulayan Trump, federal hükümetin, düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalarını devam ettireceğini aktardı.