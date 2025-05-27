Trump'tan Harvard'a 100 Milyon Dolar İptali - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump'tan Harvard'a 100 Milyon Dolar İptali

27.05.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump yönetimi, antisemitizmle mücadelede yetersiz gördüğü Harvard'ın federal sözleşmelerini iptal etti.

Trump yönetimi, antisemitizmle mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle Harvard üniversitenin 100 milyon dolarlık federal sözleşmelerinin iptal edilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Ivy League üyesi Harvard Üniversitesi ile olan ve tahmini değeri 100 milyon doları bulan tüm federal sözleşmelerin iptali için düğmeye bastı. Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum tarafından kaleme alınan resmi yazıya göre, tüm federal kurumlara Harvard ve bağlı kuruluşlarıyla yürürlükteki sözleşmeleri gözden geçirme ve kritik olmayanları sonlandırma talimatı verildi. Yazıda, "Bu inceleme, yönetimin stratejik önceliklerini desteklemeyen sözleşmeleri ortadan kaldırma hedefiyle uyumludur" denildi. Kurumların, 6 Haziran'a kadar her sözleşme için eylem planı veya alınacak aksiyonlara ilişkin rapor sunmaları istendi.

Trump yönetiminden "antisemitizm" ve "ırk ayrımcılığı" suçlaması

Josh Gruenbaum'un mektubunda Harvard'ın öğrenci kabul süreci ve kampüs hayatında "ırk ayrımcılığına devam ettiği" ve "Yahudi öğrencilerin güvenliğine karşı kayıtsız kalındığı" öne sürüldü. Yönetim, Harvard kampüsünde antisemitik davranışların arttığını ve okul yönetiminin bu konuda yetersiz kaldığını savunuyor. Beyaz Saray ayrıca Harvard'ın "ifade özgürlüğü ve akademik misyonu ihlal eden" bir tutum sergilediğini ve kampüste daha çeşitli siyasi ve ideolojik görüşlere alan açılması gerektiğini belirtiyor.

2,6 milyar dolarlık araştırma fonu askıya alındı

Trump yönetimi daha önce de Harvard'a tahsis edilen 2,6 milyar dolarlık federal araştırma fonunu askıya aldığını açıklamıştı. Üniversiteye yeni kaynak aktarımı durdurulurken var olan fonların başka kurumlara yönlendirilmesi gündeme geldi. Harvard'a yönelik eleştiriler, üniversitenin protesto gösterilerinde sergilediği tutum ve bazı öğrenci disiplin vakalarını yetkililere bildirmediği iddialarıyla tırmanmıştı. ABD İç Güvenlik Bakanıı Kristi Noem, geçen hafta yaptığı açıklamada Harvard'ın verdiği yanıtların "yetersiz" olduğunu söyledi.

ABD yargısı, Trump'ın "Harvard" kararını geçici olarak durdurmuştu

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrenci kabulünü yasaklamıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'nin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) kapsamında yabancı öğrenci kabul etme hakkının elinden alındığını açıklamıştı. Bakanlık, mevcut yabancı öğrencilerin başka okullara transfer olmaları gerektiğini ya da yasal statülerini kaybedeceklerini ifade etmişti. Bakanlık, daha önce üniversitede okuyan bazı yabancı öğrenciler hakkında talep edilen bilgilerin verilmemesi üzerine harekete geçildiğini belirtmişti.

ABD'de Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs da Trump'ın Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kayıt hakkını iptal etme kararını geçici olarak durdurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Harvard Üniversitesi, Politika, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Harvard'a 100 Milyon Dolar İptali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
Avrupa borsaları, Trump’ın tarife erteleme kararı ile yükseldi Avrupa borsaları, Trump'ın tarife erteleme kararı ile yükseldi
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
Hindistan’ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor
Böyle olacağı belliydi Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi

18:52
Papara’ya kayyum atandı Ödemelerde geçici limitler uygulanacak
Papara'ya kayyum atandı! Ödemelerde geçici limitler uygulanacak
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
01:40
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
00:29
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
23:54
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
23:41
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
23:31
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 19:15:47. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Harvard'a 100 Milyon Dolar İptali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.