Trump'tan Harvard'a 100 Milyon Dolar İptali

Trump yönetimi, antisemitizmle mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle Harvard üniversitenin 100 milyon dolarlık federal sözleşmelerinin iptal edilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Ivy League üyesi Harvard Üniversitesi ile olan ve tahmini değeri 100 milyon doları bulan tüm federal sözleşmelerin iptali için düğmeye bastı. Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum tarafından kaleme alınan resmi yazıya göre, tüm federal kurumlara Harvard ve bağlı kuruluşlarıyla yürürlükteki sözleşmeleri gözden geçirme ve kritik olmayanları sonlandırma talimatı verildi. Yazıda, "Bu inceleme, yönetimin stratejik önceliklerini desteklemeyen sözleşmeleri ortadan kaldırma hedefiyle uyumludur" denildi. Kurumların, 6 Haziran'a kadar her sözleşme için eylem planı veya alınacak aksiyonlara ilişkin rapor sunmaları istendi.

Trump yönetiminden "antisemitizm" ve "ırk ayrımcılığı" suçlaması

Josh Gruenbaum'un mektubunda Harvard'ın öğrenci kabul süreci ve kampüs hayatında "ırk ayrımcılığına devam ettiği" ve "Yahudi öğrencilerin güvenliğine karşı kayıtsız kalındığı" öne sürüldü. Yönetim, Harvard kampüsünde antisemitik davranışların arttığını ve okul yönetiminin bu konuda yetersiz kaldığını savunuyor. Beyaz Saray ayrıca Harvard'ın "ifade özgürlüğü ve akademik misyonu ihlal eden" bir tutum sergilediğini ve kampüste daha çeşitli siyasi ve ideolojik görüşlere alan açılması gerektiğini belirtiyor.

2,6 milyar dolarlık araştırma fonu askıya alındı

Trump yönetimi daha önce de Harvard'a tahsis edilen 2,6 milyar dolarlık federal araştırma fonunu askıya aldığını açıklamıştı. Üniversiteye yeni kaynak aktarımı durdurulurken var olan fonların başka kurumlara yönlendirilmesi gündeme geldi. Harvard'a yönelik eleştiriler, üniversitenin protesto gösterilerinde sergilediği tutum ve bazı öğrenci disiplin vakalarını yetkililere bildirmediği iddialarıyla tırmanmıştı. ABD İç Güvenlik Bakanıı Kristi Noem, geçen hafta yaptığı açıklamada Harvard'ın verdiği yanıtların "yetersiz" olduğunu söyledi.

ABD yargısı, Trump'ın "Harvard" kararını geçici olarak durdurmuştu

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrenci kabulünü yasaklamıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'nin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) kapsamında yabancı öğrenci kabul etme hakkının elinden alındığını açıklamıştı. Bakanlık, mevcut yabancı öğrencilerin başka okullara transfer olmaları gerektiğini ya da yasal statülerini kaybedeceklerini ifade etmişti. Bakanlık, daha önce üniversitede okuyan bazı yabancı öğrenciler hakkında talep edilen bilgilerin verilmemesi üzerine harekete geçildiğini belirtmişti.

ABD'de Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs da Trump'ın Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kayıt hakkını iptal etme kararını geçici olarak durdurmuştu. - WASHINGTON