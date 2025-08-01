Trump'tan Medvedev'e Cevap: Nükleer Denetim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in, "Sovyet dönemine ait nükleer saldırı yeteneklerine" ilişkin açıklamasına yanıt vererek, "Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in dün yaptığı, " Moskova'nın Sovyet dönemine ait son çare nükleer saldırı yeteneklerine sahip olduğu" yönündeki açıklamalarının ardından harekete geçti. ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, bu aptalca ve tahrik edici sözlerin sadece sözden ibaret olmaması ihtimaline karşı, iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim. Sözler çok önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir; umarım bu, o durumlardan biri olmaz. Bu konuya gösterdiğiniz dikkat için teşekkür ederim" dedi.

"Bu Biden'ın savaşı, 'Trump'ın' değil"

Trump bir başka açıklamasında da bu ay içinde yaklaşık 20 bin Rus askerinin Ukrayna ile olan savaşta hayatını kaybettiği bilgisini aldığını belirterek, "Rusya, yılın başından bu yana 112 bin 500 askerini kaybetti. Bu çok fazla ve gereksiz bir ölüm! Bununla birlikte Ukrayna da büyük acılar çekti. Onlar da 1 Ocak 2025'ten bu yana yaklaşık 8 bin asker kaybettiler ve bu sayıya kayıpları dahil değil. Ukrayna, Rus roketlerinin Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine düşmesi nedeniyle daha az sayıda da olsa sivillerini de kaybetti. Bu asla olmaması gereken bir savaş. Bu Biden'ın savaşı, 'Trump'ın' değil. Ben sadece durdurup durduramayacağımı görmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, dün ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yaptığı açıklamada, "Trump'ın Moskova'nın Sovyet dönemine ait son çare nükleer saldırı yeteneklerine sahip olduğunu hatırlamasını" söylemişti. - WASHINGTON