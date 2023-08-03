TSK'da ilk defa kadın general ataması yapıldı - Son Dakika
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TSK'da ilk defa kadın general ataması yapıldı

03.08.2023 17:51

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa kadın general ataması yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa kadın amiral ataması gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat, YAŞ kararları çerçevesinde amiralliğe terfi etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Yeni komuta kademesinde bir ilk de gerçekleşti.

TSK'NIN İLK KADIN AMİRALİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.

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Öte yandan, 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023'ten, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023'ten geçerli olarak emekliye sevk edildi.

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Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Burhan Polat: Birgün bu ülke kadın Cumhurbaşkanı tarafından da yönetilecek ama biz gorurmuyuz bilmiyorum. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • yurdagul boyacı: Başarısı ile gurur duydum. Allah utandırmasın. Yolu bahtı açık olsun. Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • Selim Kayisi: kadının yaşını internette bulamadım. Cevap Yaz 4 24 Yayından Kaldır
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