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TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil - Son Dakika

TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil

16.11.2021 16:09
TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde kimyasal silah olduğu yönündeki iddialara cevap veren Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı, ne saklı, ne gizli. Böyle bir şey yok" açıklamalarında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasına yanıt verdi. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirten Akar, bu söylemlerin belirli aralıklarla tekrarlandığını söyledi.

"SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Akar'ın açıklamasında, "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır.

"MÜCADELEMİZİ LEKELEMEK İÇİN BU İDDİALARI TEKRARLIYORLAR"

TC'nin TSK'nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor." ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil

Kimyasal, Milli, Silah, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil - Son Dakika
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