Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi - Son Dakika
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Politika

Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

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DEM Parti siyasi partileri kapsayan ikinci 'İmralı' turuna başladı. Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan oluşan DEM Parti heyeti, Meclis'te MHP'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan basın açıklamasında DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın MHP heyetinin yanında ''Sayın Öcalan'' ifadesini kullandı. Bu esnada MHP'li Semih Yalçın'ın başını önüne eğmesi dikkat çekti.

17.03.2025 13:02
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Halkların Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 'İmralı' süreci kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyareti başladı. Meclis'te yapılan görüşmede, MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısı yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, DEM Partili heyeti kapıda karşıladı.

"SAYIN ÖCALAN'IN ÇAĞRISI VE SÜRECİ GÖRÜŞTÜK"

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından taraflardan bir açıklama geldi. DEM Parti heyeti adına açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, "Sayın Öcalan'ın çağrısı ve süreci görüştük… Sayın Bahçeli de sağlık koşulları uygun olsaydı burada olacaktı, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

SEMİH YALÇIN BAŞINI ÖNÜNE EĞDİ

MHP adına açıklama yapan Semih Yalçın ise "Çok faydalı bir görüşme oldu" dedi. Yalçın'ın DEM Partili Hatimoğulları'nın "Sayın Öcalan" ifadesini kullandığı esnada başını önüne eğmesi dikkatlerden kaçmadı.

Tülay Hatimoğulları \'\'Sayın Öcalan\'\' dedi, MHP\'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

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Son Dakika Politika Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • My Way:
    Haber mi bu şimdi? Provokatiflik yapma SD editörü. 25 127 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Başta şehitlerimiz olmak üzere i,Rahmetli başbuğun kemikleri sızlıyor yazıklar olsun 125 7 Yanıtla
  • koray Güler:
    EY TÜRK GENÇLİĞİ BİRİNCİ VAZİFEN ....... 111 9 Yanıtla
  • Sk 06:
    topunuzu 97 5 Yanıtla
  • Ahmet Tolga:
    semih yalçın'ın suratına bakın siyaset adama neler yaptırıyor :) 96 4 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    başınızı öne eğeceğinize istifa edin .ah semih ah 89 4 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    2023 te neler dediğini hatırlamıştır 78 3 Yanıtla
  • Yaşar Küçükduyur:
    rahmetli alparslan türkeşin kemikleri sızlıyor partiyi ne hale getirdiniz geçen sene chp ye demleniyor diyordunuz montaj videolar oynatıyordunuz ya Allahın sopası yok iftira attınız şimdi elinize yapıştı nice anne kuzuları şehit oldu ahirette tüm şehitlerin gazilerin hepsi iki eli yakanızda en önemlisi o şehit annenelerin yüzüne nasıl bakacaksınız yazıklar olsun 76 3 Yanıtla
  • Emir Konez:
    halkın yüzüne bakmayacaksınız dur daha. sokağa cikamayacaksiniz. bitirdiniz MHP Yi, bitirdiniz ülkücülüğü... 71 3 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    İdeoloji diye bir kavram artık yok. Okun ucu nereye gidiyorsa gerisi de aynı yere gider! 58 3 Yanıtla
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