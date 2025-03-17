Halkların Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 'İmralı' süreci kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyareti başladı. Meclis'te yapılan görüşmede, MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısı yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, DEM Partili heyeti kapıda karşıladı.
Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından taraflardan bir açıklama geldi. DEM Parti heyeti adına açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, "Sayın Öcalan'ın çağrısı ve süreci görüştük… Sayın Bahçeli de sağlık koşulları uygun olsaydı burada olacaktı, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.
MHP adına açıklama yapan Semih Yalçın ise "Çok faydalı bir görüşme oldu" dedi. Yalçın'ın DEM Partili Hatimoğulları'nın "Sayın Öcalan" ifadesini kullandığı esnada başını önüne eğmesi dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Politika › Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi - Son Dakika
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