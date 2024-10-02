Politika

Tüm Anadolu Diriliş Derneği (TÜMADD) kuruluş aşamasında son noktaya geldi.

TÜMADD Sözcüsü Abdulkadir Bozkurt, Türk milliyetçileri ve ülkücüleri bir araya toplayacaklarını ve birliğin teminatının TÜMADD olduğunu belirtti. Bozkurt, "Ülkücü camia son dönemde büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Ülkücülerin parçalanmış olması küresel güçlerin amaç ve gayelerinden biridir. Ülkücü hareket içinde yaşanan olumsuzluklar ve suiistimaller ülkücüleri karamsarlığa sürüklemektedir. Türk Milletinin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıların farkındayız. Bu sebeple ülkücüleri bir çatı altında toplama ihtiyacı duyduk. Yapılan istişareler sonucu TÜMADD Diriliş Derneğinin kurulmasına ve Genel Başkanlığına Şevket Göçmen'in getirilmesi kararı alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, TÜMADD'ın kültür, düşünce ve akademik olarak da örgütlendiği belirtildi. - KIRŞEHİR