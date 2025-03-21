Tunus'ta Yeni Başbakan Atandı - Son Dakika
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Politika

Tunus'ta Yeni Başbakan Atandı

Tunus\'ta Yeni Başbakan Atandı

Cumhurbaşkanı Kays Said, göç ve ekonomik sorunlar nedeniyle Başbakan Maddouri'yi görevden aldı.

21.03.2025 12:07
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, göçmen akınının artması ve ekonominin kötüleşmesi nedeniyle Başbakan Kamel Maddouri'yi görevden alarak yerine Sara Zaafarani'yi atadı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Kamel Maddouri'yi görevden aldı. Sahra Altı Afrika ülkeleri üzerinden göç akışının artması ve ekonominin kötüleşmesi nedeniyle görevden alındığı belirtilen Maddouri'nin yerine Sara Zaafarani başbakan olarak atandı. Said, dün akşam saatlerinde atamanın ardından yeni başbakanı Zaafarani'yi kabul etti. Said görüşmede Zaafarani'ye hükümet çalışmalarının koordinasyonunun arttırılması ve Tunus halkının beklentilerinin karşılanması için tüm engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Tunus'ta iki yıldan daha az bir sürede üçüncü başbakan olarak atanan ve mühendis olan Zaafarani, 2021'den bu yana Ekipman ve İskan Bakanı olarak görev yapıyordu.

Geçtiğimiz ay Maliye Bakanı Sihem Boughdiri'yi de görevden alan Cumhurbaşkanı Said, son aylarda bakanların performansını sert bir şekilde eleştirerek, çoğunun gerekli standartları karşılamadığını ve Tunus halkının beklentilerinin yüksek olduğunu belirtmişti.

Şeker, pirinç ve kahve gibi temel gıda ürünlerinde kıtlığa yol açabilecek ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olan Tunus'ta ekonomik büyüme geçtiğimiz yıl yüzde 1.4 olarak kaydedilmişti. Tunus'ta ayrıca binlerce Sahra Altı Afrikalı göçmenin İtalyan kıyılarına ulaşmak için ülkeye akın etmesi nedeniyle göçmen krizi yaşanıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 2021'de "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden almış, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Muhalefet Said'in aldığı kararları darbe olarak nitelendirmişti. - TUNUS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tunus'ta Yeni Başbakan Atandı - Son Dakika

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