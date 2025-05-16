Türk Devletleri Ekonomisi Hedefi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Bizim hedefimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünyanın ilk 5 ekonomisinden birisi olabilmesidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen '2'nci Türk Dünyası Stratejik Araştırma Kongresi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Zorlu, Türk dünyasıyla ilgili çalışmalar yürüten teşkilatların, derneklerin, vakıfların aynı hedefe yürüyebilmesi adına çaba göstereceklerini belirtti.

Zorlu, Türk dünyasıyla ilgili çalışma gerçekleştiren tüm sivil toplum kuruluşlarıyla bu yıl içerisinde bir araya geleceklerini de ifade ederek, "Problemlerimiz neyse orada konuşacağız ve sivil toplumun gücünü Ankara'mızdan bütün Türk dünyasına yansıtabilme sorumluluğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyorum" dedi.

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Ekonomiden eğitime, askeri sistemden pek çok noktaya kadar Türk dünyasının iş birliğini yürütmeye devam etmesi gerektiğini belirten Zorlu, "Bizi bir araya getiren aslında bir haritanın çizgilerinden önce tarihsel bir bağımlılığın bugüne yansıdığı çok daha önemli tarihsel kültürel bağlarla açıklanabilir" diye konuştu.

Zorlu, Türk devletlerinin ekonomik gücünün ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "2025 yılına gelindiğinde 2,3 trilyon dolar olacağını ifade edelim ve bizim hedefimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünyanın ilk 5 ekonomisinden birisi olabilmesidir. Bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.