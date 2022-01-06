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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, MHP Grup Başkanvekillerine ziyaret - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, MHP Grup Başkanvekillerine ziyaret

06.01.2022 11:14
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, MHP Grup Başkanvekillerine ziyaret

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu için MHP Grup Başkanvekillerini ziyaret etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu için MHP Grup Başkanvekillerini ziyaret etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, dün TBMM MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül'ü makamlarında ziyaret etti. Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında Türk Eğitim-Sen'in teklif ve önerilerini sundu.

Akçay ve Bülbül'e nazik kabulleri için teşekkür eden Geylan, "Grup Başkan Vekilleri, parti olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na öğretmenlerimizin beklentileri doğrultusunda katkı sunacaklarını ifade ettiler. Nazik kabulleri ve sürece yönelik ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Genel Başkan Geylan, "Türk Eğitim-Sen olarak öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebimizi yıllardır ortaya koyuyoruz. Ülkemizin geleceğini inşa eden eğitimin taşıyıcı unsuru öğretmenlerimizin, beklentilerini karşılayan bir kanun teklifi hazırlanarak TBMM'den geçirilmelidir. Şimdiden öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak düzenlemelere vereceği katkılardan dolayı Grup Başkanvekilleri Akçay ve Bülbül'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, MHP Grup Başkanvekillerine ziyaret

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Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Eğitim Sen, Erkan Akçay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, MHP Grup Başkanvekillerine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, MHP Grup Başkanvekillerine ziyaret - Son Dakika
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