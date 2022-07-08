Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem

08.07.2022 12:28

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi sonrası sağlıkçılar sokağa çıktı, Türk Tabipler Birliği ise 7-8 Temmuz tarihleri için grev kararı aldı. Karakaya'nın öldürülmesini kınayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bir açıklama yaparak, "Bölücülüğün aparatı haline gelen TTB'nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayri meşru bir eylem olarak değerlendiriyorum." dedi.

Önceki gün Konya Şehir Hastanesi'ne giden bir hasta yakını, görevi başındaki doktor Ekrem Karakaya'yı öldürdükten sonra intihar etti. Acı olay tüm ülkede infial yarattı. Türk Tabipler Birliği 7-8 Temmuz tarihleri için grev kararı aldı.

EYLEMLERDE ORTALIK KARIŞTI

Dün de ülkenin dört bir yanında sağlıkçılar sokağa inerek yaşananlar protesto edip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya davet etti. İstanbul Çapa dahil bazı noktalarda sağlıkçılar ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı, bazı noktalarda ise arbede çıktı.

"SAĞLIKÇILARIMIZI HEDEF ALAN ŞİDDET DALGASINI KINIYORUZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaşananlara değindi. Bahçeli, "Bayramı karşılamaya hazırlanırken, Konya Şehir Hastanesi'nde bir doktorumuzun katledilmesi de acı verici ve milletimizi derinden yaralayan hunhar bir vaka olarak hafıza kayıtlarına geçmiştir. Sağlık çalışanlarımızı ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan şiddet dalgasını önşartsız kınıyor, suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini arzuluyorum." dedi.

"2 GÜNLÜK BOYKOTU ÇOK YANLIŞ BULUYORUM"

Grev kararı alan Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösteren MHP lideri, açıklamasının devamında, "Fakat Türkiye düşmanı ellerde itibar ve inandırıcılığını kaybeden, bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği'nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayri meşru bir eylem olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı Doktorlar neden Türkiye'den ayrılıp yurt dışına yerleşiyor? Sağlık çalışanları anlatıyor Doktorlar neden Türkiye'den ayrılıp yurt dışına yerleşiyor? Sağlık çalışanları anlatıyor

Türk Tabipler Birliği, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:48:23. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement