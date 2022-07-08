Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem

Önceki gün Konya Şehir Hastanesi'ne giden bir hasta yakını, görevi başındaki doktor Ekrem Karakaya'yı öldürdükten sonra intihar etti. Acı olay tüm ülkede infial yarattı. Türk Tabipler Birliği 7-8 Temmuz tarihleri için grev kararı aldı.

EYLEMLERDE ORTALIK KARIŞTI

Dün de ülkenin dört bir yanında sağlıkçılar sokağa inerek yaşananlar protesto edip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya davet etti. İstanbul Çapa dahil bazı noktalarda sağlıkçılar ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı, bazı noktalarda ise arbede çıktı.

"SAĞLIKÇILARIMIZI HEDEF ALAN ŞİDDET DALGASINI KINIYORUZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaşananlara değindi. Bahçeli, "Bayramı karşılamaya hazırlanırken, Konya Şehir Hastanesi'nde bir doktorumuzun katledilmesi de acı verici ve milletimizi derinden yaralayan hunhar bir vaka olarak hafıza kayıtlarına geçmiştir. Sağlık çalışanlarımızı ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan şiddet dalgasını önşartsız kınıyor, suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini arzuluyorum." dedi.

"2 GÜNLÜK BOYKOTU ÇOK YANLIŞ BULUYORUM"

Grev kararı alan Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösteren MHP lideri, açıklamasının devamında, "Fakat Türkiye düşmanı ellerde itibar ve inandırıcılığını kaybeden, bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği'nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayri meşru bir eylem olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.