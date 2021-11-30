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Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık! - Son Dakika

Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık!

30.11.2021 13:04
Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık!

Türkeş ailesi,Alparslan Türkeş'in doğum günü vesilesiyle yapılan anma programında yaşanan kavgaya dair açıklamalarına devam ediyor. Yaşananlardan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve emrindeki grubu suçlayan aile; Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

Ankara'da yapılan Alparslan Türkeş anmasında çıkan kavga sonrası Türkeş ailesinin açıklamaları devam ediyor. Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, yaşanan kavganın görüntülerinin eşliğinde "Alparslan Türkeş'in anıldığı toplantıya, Mykonos adasından topladığın parlak oğlanları gönderip, Türkeş'in resimlerini parçalatacaksın, dua okunmasına engel olacaksın, Türkeş'e sövenleri yardımcın yapıp, ülkücüyüm diye nara atacaksın; Sen münafıksın ve alçaksın! Sıçanlar topluluğu" şeklinde çok sert ifadeler kullandı.

Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık!

Kutalmış Türkeş bir başka paylaşımında ise HDP eski Milletvekili Hasip Kapan ile Bahçeli'nin yan yana fotoğraflarını kullanarak "Bebek katili Apo'yu idamdan kurtaran sen! Terörist dediğin HDP'lilerle el ele tutuşan, sımsıcak gülücükler saçan sen! Alparslan Türkeş sayesinde oturduğun koltuktan Türkeş'i anma toplantısına saldırı yaptıran sen! Acaba neden bugüne kadar bir tane PKK'lıya bile saldırı yaptırmadın!?" ifadeleriyle aynı sertlikte paylaşımlar yaptı.

Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık!

MHP'nin efsanevi lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş son paylaşımında ise Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na seslendi. "Eğer bu saldırı Türgev vakfı gibi bir vakfın toplantısında yapılsaydı kapıda bekleyen polis saldırganları gözaltına alır mıydı almaz mıydı! Kavmiyetcilik ve iki yüzlülük budur işte. Hiç kimse hiç bir makamda sonsuza dek kalmaz!" diyen Türkeş; bu paylaşımında Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül ve Adalet Bakanlığı'nı mentionladı.

Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık!

Bahçeli ve MHP cenahı bu açıklamalara henüz yanıt vermezken, Devlet Bahçeli yaşanan gerilimle ilgili Mansur Yavaş'ı suçlamıştı.

Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık!

Kutalmış Türkeş, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık! - Son Dakika
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