Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık! - Son Dakika

Ankara'da yapılan Alparslan Türkeş anmasında çıkan kavga sonrası Türkeş ailesinin açıklamaları devam ediyor. Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, yaşanan kavganın görüntülerinin eşliğinde "Alparslan Türkeş'in anıldığı toplantıya, Mykonos adasından topladığın parlak oğlanları gönderip, Türkeş'in resimlerini parçalatacaksın, dua okunmasına engel olacaksın, Türkeş'e sövenleri yardımcın yapıp, ülkücüyüm diye nara atacaksın; Sen münafıksın ve alçaksın! Sıçanlar topluluğu" şeklinde çok sert ifadeler kullandı.

Kutalmış Türkeş bir başka paylaşımında ise HDP eski Milletvekili Hasip Kapan ile Bahçeli'nin yan yana fotoğraflarını kullanarak "Bebek katili Apo'yu idamdan kurtaran sen! Terörist dediğin HDP'lilerle el ele tutuşan, sımsıcak gülücükler saçan sen! Alparslan Türkeş sayesinde oturduğun koltuktan Türkeş'i anma toplantısına saldırı yaptıran sen! Acaba neden bugüne kadar bir tane PKK'lıya bile saldırı yaptırmadın!?" ifadeleriyle aynı sertlikte paylaşımlar yaptı.

MHP'nin efsanevi lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş son paylaşımında ise Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na seslendi. "Eğer bu saldırı Türgev vakfı gibi bir vakfın toplantısında yapılsaydı kapıda bekleyen polis saldırganları gözaltına alır mıydı almaz mıydı! Kavmiyetcilik ve iki yüzlülük budur işte. Hiç kimse hiç bir makamda sonsuza dek kalmaz!" diyen Türkeş; bu paylaşımında Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül ve Adalet Bakanlığı'nı mentionladı.

Bahçeli ve MHP cenahı bu açıklamalara henüz yanıt vermezken, Devlet Bahçeli yaşanan gerilimle ilgili Mansur Yavaş'ı suçlamıştı.