Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, yaptıkları muhalefetin yanında aynı zamanda çözümünü de masaya koymalarının, kendilerini diğer muhalefet partilerinden ayırdığını belirtti.

Ebubekir Elmalı, Erzurum'daki bir restoranda buluştuğu gazetecilere yaptığı açıklamada, avukat Dilara Yıldız'ın, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülmesinin ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümünün kendilerini üzdüğünü söyledi.

Yıldız ile meslektaş olduğunu ifade eden Elmalı, "Avukat meslektaşımın katledilmesinden derin bir üzüntü duyuyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Kadına karşı şiddet ülkemizde maalesef aşamadığımız bir sorun. Bu yasalarla da cezaları artırmakla da kadına karşı şiddeti sonlandıramadığımızı çok bariz şekilde görüyoruz." dedi.

Elmalı, kadına şiddet cezalarının yeterli çözüm olmadığını savunarak, "Cezaları isteğiniz kadar artırın, bunu sonlandıramazsınız. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra halk arasında kadına karşı şiddet, sanki meşruymuş gibi anlaşılmaya başlandı. Sözleşmeden çıktıktan sonra demişlerdi ki 'biz kadına karşı şiddeti önleyici tedbirleri kendi irademizle de alabiliriz, buna muhtarız' demişlerdi. Bundan çıktıktan sonra beklediğimiz yasa maalesef çıkmadı. Devletten bu konuda yeni bir yasa bekliyoruz. Eğer böyle bir yasa çıkarsa şiddet bu toprakları terk edecektir." diye konuştu.

Yurtlardaki öğrencilerin psikologlar denetiminde olması gerektiğini aktaran Elmalı, "Devletin tüm öğrencilere barınma ihtiyacını kurması elbette ki beklentimizdir. Özellikle gençlerden oluşan sosyal toplulukların bu konaklama yerlerinde mutlak suretle psikologların denetiminde bir kısım uygulamalar olmalı. Yurtların kendi başına buyruk şekilde işletilmelerinin önüne geçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Cuma günü düzenleyecekleri kongrenin partileri için çok önemli olacağını anlatan Elmalı, şunları kaydetti:

"Partimiz yeni kurulan bir parti ve 70 ile yakın teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime girmeye hak kazandı. Kongremize genel başkanımız gelecek. Erzurum'daki kongremiz çok önemli çünkü Erzurum bizim siyasi hareketimizde pilot il olarak belirlendi. Bu kongre ile yeni bir hareketin fitilini ateşlemiş olacağız. Halkımızın dertlerini biliyor ve yakından takip ediyoruz. Proje üretmeyen ve sadece eleştiri yapan diğer muhalefet partilerinden en büyük farkımız, bizim yaptığımız muhalefetin yanında, aynı zamanda çözümünü de masaya koymamızdır."