Üye Girişi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması

12.01.2022 16:09
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, yaptıkları muhalefetin yanında aynı zamanda çözümünü de masaya koymalarının, kendilerini diğer muhalefet partilerinden ayırdığını belirtti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, yaptıkları muhalefetin yanında aynı zamanda çözümünü de masaya koymalarının, kendilerini diğer muhalefet partilerinden ayırdığını belirtti.

Ebubekir Elmalı, Erzurum'daki bir restoranda buluştuğu gazetecilere yaptığı açıklamada, avukat Dilara Yıldız'ın, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülmesinin ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümünün kendilerini üzdüğünü söyledi.

Yıldız ile meslektaş olduğunu ifade eden Elmalı, "Avukat meslektaşımın katledilmesinden derin bir üzüntü duyuyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Kadına karşı şiddet ülkemizde maalesef aşamadığımız bir sorun. Bu yasalarla da cezaları artırmakla da kadına karşı şiddeti sonlandıramadığımızı çok bariz şekilde görüyoruz." dedi.

Elmalı, kadına şiddet cezalarının yeterli çözüm olmadığını savunarak, "Cezaları isteğiniz kadar artırın, bunu sonlandıramazsınız. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra halk arasında kadına karşı şiddet, sanki meşruymuş gibi anlaşılmaya başlandı. Sözleşmeden çıktıktan sonra demişlerdi ki 'biz kadına karşı şiddeti önleyici tedbirleri kendi irademizle de alabiliriz, buna muhtarız' demişlerdi. Bundan çıktıktan sonra beklediğimiz yasa maalesef çıkmadı. Devletten bu konuda yeni bir yasa bekliyoruz. Eğer böyle bir yasa çıkarsa şiddet bu toprakları terk edecektir." diye konuştu.

Yurtlardaki öğrencilerin psikologlar denetiminde olması gerektiğini aktaran Elmalı, "Devletin tüm öğrencilere barınma ihtiyacını kurması elbette ki beklentimizdir. Özellikle gençlerden oluşan sosyal toplulukların bu konaklama yerlerinde mutlak suretle psikologların denetiminde bir kısım uygulamalar olmalı. Yurtların kendi başına buyruk şekilde işletilmelerinin önüne geçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Cuma günü düzenleyecekleri kongrenin partileri için çok önemli olacağını anlatan Elmalı, şunları kaydetti:

"Partimiz yeni kurulan bir parti ve 70 ile yakın teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime girmeye hak kazandı. Kongremize genel başkanımız gelecek. Erzurum'daki kongremiz çok önemli çünkü Erzurum bizim siyasi hareketimizde pilot il olarak belirlendi. Bu kongre ile yeni bir hareketin fitilini ateşlemiş olacağız. Halkımızın dertlerini biliyor ve yakından takip ediyoruz. Proje üretmeyen ve sadece eleştiri yapan diğer muhalefet partilerinden en büyük farkımız, bizim yaptığımız muhalefetin yanında, aynı zamanda çözümünü de masaya koymamızdır."

YORUMLAR
500

Türkiye Değişim Partisi, Dilara Yıldız, Muhalefet, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza         
17:03
"Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti "Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti         
16:58
K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı         
16:52
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
17:03 Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza
16:59 Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti
16:57 "Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti
16:52 K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı
16:45 Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 17:10:26. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement