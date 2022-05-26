Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Yarın İstanbul'da Yapılacak - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Yarın İstanbul'da Yapılacak

26.05.2022 10:10
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Yarın İstanbul'da Yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, onuncu Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın yarın İstanbul’da yapılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, onuncu Türkiye-Romanya- Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yarın İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın yarın İstanbul'da yapılacağını duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıda, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip stratejik konsept ve üçlü sürecin geleceği ele alınacak, güncel bölgesel gelişmeler istişare edilecektir.

Sayın Bakanımız, bu vesileyle Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir."

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Kaynak: ANKA

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