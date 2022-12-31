2023 yılına girerken partilerin bir yıllık performansları da belli oldu! İşte iktidar ve muhalefetin oy oranları - Son Dakika
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2023 yılına girerken partilerin bir yıllık performansları da belli oldu! İşte iktidar ve muhalefetin oy oranları

31.12.2022 16:27

MetroPOLL araştırma şirketinin anketlerine göre partilerin 2022 yılına ait oy oranları belirlendi. Ocak ayı araştırmalarına yüzde 34 oranında oyla başlayan AK Parti, yılı 36,9'luk oy oranıyla bitirdi. Anket çalışmalarında dikkat çeken ise iki parti oldu. Buna göre Ocak ayında listede yer almayan Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi oylarını ciddi olarak yükselterek kendini listeye soktu.

Erken seçim tartışmaları devam ederken yılın son anket sonuçları da MetroPOLL araştırma şirketi tarafından paylaşıldı. Şirketin açıkladığını sonuçlarla birlikte partilerin bir yıllık oy oranları da ortaya çıktı.

AK PARTİ OY ORANLARINI YÜKSELTTİ

Araştırma sonuçlarına göre ocak ayına yüzde 34 oranında oyla başlayan AK Parti yılı 36,9'luk oy oranıyla bitirdi. Yılın ilk araştırmasında yüzde 28,4 oy olan CHP ise yılın son anketinde yüzde 24,7'de kaldı.

İYİ PARTİ'DE DÜŞÜŞ VAR

Son zamanlarda oylarının ciddi oranda artırması ile gündem olan İYİ Parti'de ise ibre tersine döndü. Ocak ayına 13,3'lük bir performansla başlayan partinin yıl sonunda alığı oy oranı yüzde 12,5 oldu. Ocak ayı anketinde yüzde 11,6 oy alan HDP ise aralık ayı araştırmasında 11,2'de kaldı. Metropoll'e göre MHP oylarını artıran partiler arasında yer alıyor. Buna göre Ocak'ta 5,9'da gözüken MHP yılı 7,3 ile bitirdi.

2 PARTİ OYLARINI CİDDİ ŞEKİLDE ARTIRDI

Ocak ayı anketinde 2,6 bandında gözüken DEVA Partisi yıl sonu listesinde kendine yer bulamadı. Yılın ilk araştırmasında listede yer almayan Zafer Partisi'nin yıl sonu performansı ise yüzde 2 oldu. Ocak ayı araştırmalarında listede olmayan Yeniden Refah Partisi de yüzde 1,3'le son listede kendine yer buldu.

İşte MetroPOLL araştırmanın Ocak ve Aralık ayı anketleri;

2022 yılı biterken partilerin bir yıllık performansları da ortaya çıktı! İşte iktidar ve muhalefetin oy oranları
2022 yılı biterken partilerin bir yıllık performansları da ortaya çıktı! İşte iktidar ve muhalefetin oy oranları
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Son Dakika Politika 2023 yılına girerken partilerin bir yıllık performansları da belli oldu! İşte iktidar ve muhalefetin oy oranları - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 yılına girerken partilerin bir yıllık performansları da belli oldu! İşte iktidar ve muhalefetin oy oranları - Son Dakika
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