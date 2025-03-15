TÜRMOB'dan Basın Açıklaması

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) basına darbe vurduğu iddialarına tepki gösterdi.

Bazı basın yayın organlarında basına bir darbenin de TÜRMOB tarafından vurulduğu yönünde haberlere yer verildiğini aktaran TÜRMOB yetkilileri, söz konusu haberlerin, konunun yeterince incelenmeden yapıldığını ifade etti. TÜRMOB tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, TÜRMOB'a bağlı 85 adet Oda bulunduğunu ve Oda Genel Kurul toplantılarını düzenleyen 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanun'unun 20. maddesinde Oda Genel Kurul ilanlarına ilişkin bir maddenin söz konusu olmadığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Üyelerin taahhütlü posta yoluyla genel kurula çağrılması usulünün değiştirildiği ve bunun yerine web sitesinde ilan usulüne geçildiği vurgulandı. Dolayısıyla ilan konusunda basına vurulan herhangi bir darbe bulunmamaktadır. Mevzuatımızda Genel Kurul ilanıyla ilgili tek hüküm TÜRMOB Genel Kurulunun, Genel Kurul toplantısından 20 gün önce tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede yayımına ilişkindir. Bu durum da 3 yılda bir sadece bir gazete ilanını ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, basına yönelik bir darbe ya da medya sektörüne zarar verilmesi söz konusu değildir." - ANKARA