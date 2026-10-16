Trende ücretsiz seyahatte engelli, gazi ve şehit yakını kartı istenmeyecek: 29 Ekim\'den itibaren kimlik yeterli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engelli, gazi, şehit yakını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşların, T.C. kimlik numaralarıyla hak sahipliği doğrulaması yaparak ücretsiz biletlerini alabileceğini duyurdu.

DİJİTAL DOĞRULAMA 29 EKİM'DE BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ücretsiz tren seyahatlerinde 29 Ekim itibarıyla dijital doğrulama döneminin başlayacağını açıkladı. TCDD Taşımacılık AŞ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yürütülen veri entegrasyonu çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, yeni sistemin yakın zamanda devreye alınacağını açıkladı. Ayrıca Bakan Uraloğlu, bu durumun engelli, gazi, şehit yakını, vazife malulü ve devlet sporcusu gibi ücretsiz seyahat hakkına sahip vatandaşları kapsadığını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşların kimlik numaralarıyla hak sahipliği doğrulaması yaparak ücretsiz bilet hakkını kullanabileceklerini sözlerine ekledi.

ESKİ KAYITLAR PASİF HALE GETİRİLECEK

Yeni sistemin devreye alınmasıyla bilet satış sisteminde 2014 yılından bu yana oluşturulan ve ücretsiz veya indirimli seyahat paketi tanımlanan mevcut kayıtların pasif hale getirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, ilgili vatandaşların geçiş süreci ve yeni uygulama hakkında SMS ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, ücretsiz seyahat hakkı sorgusu olumsuz sonuçlanan vatandaşların ise hak sahipliği güncelleme ve veri doğrulama işlemleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine yönlendirileceğini kaydetti. Pasaport veya sürücü belgesi gibi alternatif kimlik belgeleriyle seyahat eden vatandaşların ise hak sahipliği kartlarını veya Engelsiz Mobil Uygulaması üzerinden oluşturulan anlık ve canlı karekodlu dijital kimlik belgelerini göstermeleri gerektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, ekran görüntüsü, fotoğraf ve PDF formatındaki belgelerin geçerli olmayacağını kaydetti.

FİZİKİ KART ARTIK İSTENMEYECEK

Vatandaşların TCDD Taşımacılık AŞ'nin internet sitesi, mobil uygulamaları veya gişeler üzerinden bilet alabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Engelli, gazi, şehit yakını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımız, T.C. kimlik numaralarıyla hak sahipliği doğrulaması yaparak ücretsiz biletlerini alabilecek. Vatandaşlarımız T.C. kimlik numaralarını girerek ilgili tarifeyi seçtiklerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın veri tabanı üzerinden anlık hak sahipliği sorgulaması yapılacak. Sorgulamanın olumlu sonuçlanması halinde ücretsiz bilet otomatik olarak oluşturulacak. Vatandaşlarımızın trenlere kabul ve yolculuk sırasındaki kontrollerde biletleriyle birlikte yalnızca T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak. Engelli, gazi veya şehit yakını kartı gibi fiziki belgeler ayrıca istenmeyecek. Ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bilet alma işlemlerinden yolculuk sırasındaki kontrollere kadar tüm süreçlerini daha hızlı, kolay ve konforlu hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.