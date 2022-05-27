Ukrayna Başbakanı Şmihal, Almanya Kalkınma Bakanı Schulze ile görüştü - Son Dakika
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Ukrayna Başbakanı Şmihal, Almanya Kalkınma Bakanı Schulze ile görüştü

27.05.2022 22:03
Ukrayna Başbakanı Şmihal, Almanya Kalkınma Bakanı Schulze ile görüştü

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile bir araya geldi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile bir araya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze Ukrayna'ya düzenlediği ziyaret çerçevesinde, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüştü. Başbakan Şmihal görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, kurtarılmış bölgelerindeki altyapının mümkün olan en kısa sürede restore edilmesi son derece önemli bir konudur. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik mali destek, ülke ekonomisinin istikrara kavuşmasını sağlayacaktır" dedi.

Görüşmede geçtiğimiz hafta Berlin'de düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısının sonuçlarının tartışıldığı da belirtildi. Başbakan Şmihal'ın ayrıca görüşmede, Alman hükümetine Ukrayna'nın toparlanmasını desteklemek için özel bir elçi atanması teklifi sunduğu öğrenildi.

(İHA)

Ukrayna Başbakanı Şmihal, Almanya Kalkınma Bakanı Schulze ile görüştü
Ukrayna Başbakanı Şmihal, Almanya Kalkınma Bakanı Schulze ile görüştü

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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