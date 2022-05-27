Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı

27.05.2022 12:16
Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı

Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir fabrikanın enkazında 70 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir fabrikanın enkazında 70 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen bölgelerinin başında yer alan Mariuol kentinde de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kentte yıkılmış bir fabrikanın enkazında başlatılan çalışmaların ardından 70 sivilin daha cansız bedenine ulaşılırken, cesetler Staryi Krym köyündeki toplu mezara götürüldü.

Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko, çalışmaların ardından yeni bir açıklama yaparak, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, Kuyindzhi Caddesi'ndeki molozları kaldırırken eski Oktiabr fabrikasının enkazında yaklaşık 70 ceset buldu. Rus askerlerinin sebep olduğu daha kaç toplu mezar bulacağız" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandakilerin kadrajına yakalandı Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandakilerin kadrajına yakalandı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:25 Mervenur'u iple boğarak öldüren zanlıdan "tuhaf" savunma: İlişki deyince hemen üstünü çıkardı, tartışıp iple boğdum
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:37:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement