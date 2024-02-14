Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçmenin tercihinin kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, Düzköy ilçesindeki Lütfü Ofluoğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Çok Amaçlı Salonu'nun açılışında konuştu.

Çok sayıda açılışa katıldığını söyleyen Uraloğlu, "Bende makas çok, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'mız bize, 'Açılışlardaki makaslarınızı saklayın' demişti. Bu makasla koleksiyonumdaki makas sayısı 130'u geçti. Bu makası da koleksiyonuma ekleyeceğim. Kendi ilçemden, köyümden olması önemli." dedi.

Törenin ardından esnafı ziyaret ederek taleplerini dinleyen Uraloğlu, Gürgendağ, Çayırbağı Ortamahalle, Zelaha, Yusuflu, Alazlı, Taşocağı ve Gökçeler mahallerinde de vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.

Uraloğlu, Doğankaya Mahallesi'ni ziyaretinde, "14 ve 28 Mayıs'ta milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz oldu. Sizler de oylarınızla hem kişi hem siyasi tercihlerinizi ortaya koydunuz. Sizin tercihleriniz bizim başımızın, gözümüzün üstünedir. Her ne tercihte bulunmuşsanız o bizim için kıymetlidir." diye konuştu.

Yerel seçimlere az zaman kaldığını dile getiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu mahalli seçimde size en iyi hizmet edebileceğini düşündüğümüz arkadaşlara, uzun istişareler sonunda karar verdik. Son kararı da Sayın Cumhurbaşkanı'mız verdi. O aday kararıdır, nihai karar sizin kararınız olacak. Burası benim baba ocağım, kendi evimdir. O zaman en güçlü desteği sizlerden istiyorum. Sizin tercihiniz, onayınız bizim için kıymetli. Gerek Düzköy'de gerekse büyükşehirde sizin onayınız gerçekten bizim için kıymetli. Ben seçim akşamı Doğankaya'dan ne çıktı bakacağım, hep beraber bakacağız. Burada Allah'ın izniyle bu sefer en güçlü bir şekilde sandığı patlamaya hazır mıyız? Doğankaya kararını verdi, hayırlı, mübarek olsun. Biz de inşallah sizi mahcup etmeyeceğiz."

Uraloğlu'na ziyaretlerinde, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Düzköy Belediye Başkan adayı Selim Çelenk de eşlik etti.