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Ülkücü Birlik Mesajı

Ülkücü Birlik Mesajı

Şevket Göçmen, Remzi Çayır'a yapılan ithamları reddederek ülkücü hareketin birliğine vurgu yaptı.

13.02.2025 19:25
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Tüm Anadolu Diriliş Derneği (TÜMADD) Genel Başkanı ve Milli Yol Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Şevket Göçmen, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'a yönelik iddialara tepki göstererek, ülkücü hareketin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi.

Göçmen, yaptığı açıklamada ülkücü davaya gönül vermiş kişilerin birbirine iftiralarla saldırmasının hareketin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. 1980'li yıllarda ülkücü hareketin idam sehpalarında yargılanıp ağır işkencelere maruz kalan dava arkadaşlarının bugün bambaşka bir tablo ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Göçmen, "Kurucusu olduğum partinin Genel Başkanı Remzi Çayır'a yapılan mesnetsiz ithamlar, ülkücü hareketin 1980 düşüncesinin 'Bize ne oldu?' sesleriyle çalkalanmasına neden olmaktadır. 35 yıldır bizzat yanında çalıştığım, ülkücü yaşamına şahit olduğum Remzi Çayır'a yönelik bu haksız ifadeleri kınıyorum. Ülkücü hareketin birliğinin sağlanması ve Türk dünyasının birlikteliği için yeniden bir olmanın, beraber hareket etmenin zamanı gelmiştir" dedi.

Ülkücü hareketin temel kadrolarını dışlayarak hareketi zayıflatma çabalarının kabul edilemez olduğunu dile getiren Göçmen, "Ülkücü harekete hizmet etmiş kadroların birleşerek yeniden ayağa kalkması, milletin değerlerine sahip çıkan bir yönetim anlayışıyla hareket etmesi gerekmektedir. Remzi Çayır'a yapılan bu ithamları bir kez daha kınıyor, ülkücü hareketin Bismillah diyerek yeniden şahlanmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Milli Yol Partisi, Remzi Çayır, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Son Dakika

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