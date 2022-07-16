Ümit Özdağ: Önce devlet yatırımlarını planlayacağız - Son Dakika
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Ümit Özdağ: Önce devlet yatırımlarını planlayacağız

16.07.2022 18:12
Ümit Özdağ: Önce devlet yatırımlarını planlayacağız

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti olarak 12 yıllık kalkınma planları yapacaklarını belirterek, "Biz Zafer Partisi olarak önce devlet yatırımlarını planlayacağız. Devlet planlama teşkilatını kuracağız" dedi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti olarak 12 yıllık kalkınma planları yapacaklarını belirterek, "Biz Zafer Partisi olarak önce devlet yatırımlarını planlayacağız. Devlet planlama teşkilatını kuracağız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1'inci İzmir İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Özdağ, 10 ay önce kurulan partilerinin adım adım Türkiye'nin her yerinde örgütlendiğini ifade etti. Hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın ekonomi politikalarını eleştiren Özdağ, Türkiye'nin en büyük sorununun 10 milyonu aşkın sığınmacı olduğunu söyledi. Partisinin ekonomi politikası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Dünya jeopolitik ve ekonomik olarak büyük bir dönüşüme girdi. Bu dönemde devletlerin tekrar sanayide, tarımda üretime dönmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Özdağ, devlet planlama teşkilatını kurup 12 yıllık kalkınma planları yapacaklarını belirtti.

Partilerine ilginin giderek arttığını söyleyen Ümit Özdağ, "Biz bir dip dalga olarak sokak sokak gelmeye devam ediyoruz. Engelleyemiyorlar. Öncelikle, Türk gençliğine teşekkür ederim. Bizi en erken, en doğru anlayan gençlerdi. Siz Z kuşağı değil, Atatürk'ün seslendiği gibi bir gençliksiniz. Atatürk'e sevginizi onun mirasına sahip çıkarak gösterin. Size, 'Hadi gelin Türkiye'yi yeniden kuralım' diyoruz" dedi.

Özdağ'ın konuşmasının ardından delegelerin oy kullanma işlemi başladı. Kongrenin sonunda seçimi Ege Tunca kazandı. Özdağ ise partisinin Balıkesir Kongresi'ne katılmak üzere İzmir'den ayrıldı.


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Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ: Önce devlet yatırımlarını planlayacağız - Son Dakika

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